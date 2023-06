zGdyby ten system wpadł w ręce Iranu, miliony Izraelczyków stałyby się bezbronne i zagrożone - zaznaczył Netanjahu w opublikowanym w czwartek wywiadzie. Dodał, że Izrael głosował za rezolucjami ONZ potępiającymi agresję Rosji, a także dostarczył Ukrainie system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi.

Obawy o to, że to uzbrojenie zostanie przejęte przez Irańczyków są "całkowicie fikcyjnymi, spekulatywnymi założeniami" - skomentował ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk, cytowany przez "WSJ".

Izrael jest zaniepokojony rosnącą współpracą militarną między Moskwą i Teheranem, przekazaliśmy nasze stanowisko stronie rosyjskiej - dodał Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika. Nie zdradził jednak, jaka była odpowiedź Kremla.

Opracowany i produkowany w Izraelu system Żelazna Kopuła powstał dzięki finansowemu wsparciu Stanów Zjednoczonych, armia amerykańska ma też dwie baterie tego uzbrojenia - przypomina portal Times of Israel. Jak dodaje portal, władze izraelskie mają jednak prawo, by zablokować przekazanie przez USA ich baterii do krajów trzecich.

Izrael nieugięty

Rząd Ukrainy wielokrotnie prosił o wyposażenie obrony powietrznej kraju w Żelazną Kopułę, a rząd USA bezskutecznie naciskał na władze Izraela, by wyraziły na to zgodę - przypomina Times of Israel.