To nie do pomyślenia, że musielibyśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby gościć dziesiątki tysięcy Izraelczyków w Humaniu, przy wysokim ryzyku dla bezpieczeństwa i ogromnym wysiłku logistycznym, podczas gdy rząd Izraela krzywdzi naszych obywateli, którzy przyjeżdżają do Izraela - oświadczył Kornijczuk, cytowany przez portal Times of Israel.

"Ukraiński rząd nie będzie tolerował upokarzania swoich obywatel"

Ukraiński rząd nie będzie tolerował upokarzania swoich obywateli przy wjeździe do Izraela. Zawiesimy nasze dwustronne umowy o zniesieniu wiz - dodał ambasador. Dyplomata przekazał, że około 10 procent ukraińskich turystów wjeżdżających do kraju jest deportowanych i zaapelował do premiera Benjamina Netanjahu, aby ten osobiście zaangażował się w rozwiązanie konfliktu.

Portal dziennika "Jerusalem Post" zauważa, że wypowiedź ambasadora Kornijczuka nastąpiła po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w sobotę wieczorem w swoim regularnym orędziu do "zagwarantowania praw obywatelom Ukrainy", po otrzymaniu raportu na temat ich traktowania w innych krajach. Zełenski nie wymienił wprost w swoim przemówieniu Izraela.

Oświadczenie szefa MSZ Izraela

Reagując na oskarżenia Kornijczuka, szef izraelskiego MSZ Mosze Arbel oświadczył: Całkowicie odrzucam twierdzenia o upokarzaniu obywateli Ukrainy przy wjeździe do Izraela" i wyjaśnił, że państwo żydowskie wita turystów z całego świata, w tym z Ukrainy, ale w przypadku przyjazdu osób, co do których istnieje podejrzenie, że wykorzystują wizę turystyczną niezgodnie z prawem, czy to w celu podjęcia pracy, czy osiedlenia się, odpowiednie władze działają zgodnie ze swoim mandatem.

Zgodnie z danymi ukraińskiej ambasady, w pierwszej połowie 2023 roku władze Izraela deportowały 2037 obywateli Ukrainy, w porównaniu z 2705 w całym 2022 roku. Humań, leżący 200 kilometrów na południe od stolicy Ukrainy Kijowa, przyciąga co roku tysiące pielgrzymów na święto Rosz ha-Szana, które wedle tradycji uważane jest za Żydowski Nowy Rok.

Z Jerozolimy Marcin Mazur