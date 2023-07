W ciągu ostatniego miesiąca odnotowujemy pod Bachmutem systematyczne postępy, posuwamy się do przodu. Wyzwalamy ukraińską ziemię spod okupacji wroga i odzyskujemy to, co zostało wcześniej utracone. Zaczynamy wkraczać na tereny, których nie kontrolowaliśmy od samego początku walk o Bachmut. Generalnie wszystko wygląda dosyć pozytywnie i optymistycznie - powiedział Wołochow, cytowany na profilu ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) na Telegramie.

Wojskowy przestrzegł przed zbyt wczesnym ogłaszaniem sukcesu na tym odcinku frontu. Zauważył jednak, że "dobrym znakiem" dla Ukrainy jest wykorzystywanie przez wroga coraz większej liczby czołgów w miejsce dotychczasowych ataków wyłącznie siłami piechoty. W ocenie Wołochowa świadczy to o szybkim wyczerpywaniu się rosyjskich zasobów, co wynika z dużych strat osobowych i zniszczenia wielu sztuk uzbrojenia agresora.

Walki o Bachmut - od sierpnia 2022 roku

Podobną ocenę sytuacji pod Bachmutem przedstawił w nocy z poniedziałku na wtorek dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski. - Jestem przekonany, że odzyskamy Bachmut. Straty wroga na wszystkich odcinkach frontu są ośmio-, a nawet dziesięciokrotnie większe od naszych, zwłaszcza pod względem liczby żołnierzy - oznajmił Syrski w rozmowie z amerykańskim nadawcą ABC News.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie, trwające od sierpnia 2022 roku. 20 maja 2023 roku szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego jednostki zdobyły Bachmut. W kolejnych dniach władze cywilne i wojskowe w Kijowie zapewniały, że oddziały ukraińskie wciąż znajdują się na południowo-zachodnich obrzeżach miasta.

W drugiej połowie czerwca strona ukraińska regularnie informowała o sukcesach lokalnych operacji kontrofensywnych pod Bachmutem, prowadzonych głównie na terenach położonych na północny i południowy zachód od miasta. Podkreślano, że celem tych działań jest m.in. opanowanie wzgórz, z których możliwe będzie ostrzeliwanie rosyjskich sił znajdujących się w zniszczonej miejscowości.

21 maja prezydent USA Joe Biden, uczestniczący w szczycie G7 w Hiroszimie, oznajmił, że siły rosyjskie straciły w Bachmucie około 100 tys. żołnierzy.