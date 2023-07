Podkreślił także, że w sprawie Igora Tulei "naruszono prawa człowieka". Prawo do rzetelnego procesu, do prywatności, do swobody wypowiedzi - wskazał.

Rzecznik Iustiti: Chodzi o przekonanie KE, że wykonywane są kamienie milowe

Dziennik.pl zapytał rzecznika Iustiti o to, czy dzisiejszy werdykt może oznaczać koniec problemów sędziego Igora Tulei. Moim zdaniem obecnie, władza polityczna próbuje odgrywać rolę takiej władzy, która przystopowała z represjami sędziów - odpowiedział sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Jak twierdzi, chodzi tutaj przede wszystkim o "przekonanie Komisji Europejskiej, że wykonywane są kamienie milowe".

"Gra pozorów"

Ale naszym zdaniem jest to tylko "gra pozorów". Jeśli tylko pieniądze do Polski zostałyby odblokowane to represje powrócą - ocenił sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Wyrok

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok ws. polskiego sędziego Igora Tulei. Polska musi zapłacić sędziemu 36 tys. euro zadośćuczynienia - przekazał ETPC w swoim wyroku.

Igor Tuleya złożył skargę na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z wszczętymi przeciwko niemu postępowaniami dyscyplinarnymi. Chodzi m.in. o naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego.