Biełaruski Hajun napisał w komunikatorze Telegram, że kolumna wagnerowców składa się z co najmniej 29 pojazdów, w tym m.in. pojazdów opancerzonych Szczuka (Czekan). Projekt zaznaczył, że samochody te są znakiem rozpoznawczym wagnerowców. W przybyłych wcześniej na Białoruś kolumnach najemników nie zaobserwowano tego rodzaju pojazdów.

Reklama

3,5 tysiąca najemników

Reklama

W poniedziałek Biełaruski Hajun podsumował, że na Białorusi może znajdować się co najmniej 3,5 tys. najemników z Grupy Wagnera.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie wyremontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.