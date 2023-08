W pierwszej połowie 2023 roku policja zarejestrowała w "Goerli" 243 uszkodzenia ciała i 711 przestępstw narkotykowych. W tym roku może zostać pobity rekord aresztowań - pisze portal. W zagrożonym przestępczością obszarze Goerlitzer Park/Wrangelkiez do 2 sierpnia zatrzymano 157 osób - poinformowała berlińska policja na prośbę t-online.

"Jeśli liczba aresztowań utrzyma się na stałym poziomie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to do końca roku w +Goerli+ zostanie zatrzymanych prawie 270 osób. To byłby rekord" - zauważa portal. Dla porównania, w 2022 roku było 226 aresztowań, a w 2020 roku zarejestrowano największą liczbę zatrzymań w ostatnich latach - 225.

Gwałt w Goerlitzer Park

Niedawno Goerlitzer Park ponownie znalazł się na czołówkach serwisów informacyjnych. 21 czerwca 27-letnia kobieta miała zostać tam zgwałcona przez kilku mężczyzn. Jej partner został obezwładniony i ranny. "Od tego czasu zatrzymano trzech podejrzanych. Sprawa wywołała debatę na temat dalszych środków bezpieczeństwa w parku" - przypomina t-online.

Burmistrz Berlina Kai Wegner powiedział dziennikowi "Tagesspiegel", że "sytuacja w Goerlitzer Park jest nie do zaakceptowania, (...) nie może pozostać taka, jaka jest". "Nasze parki i tereny zielone w Berlinie muszą być bezpieczne dla wszystkich" - podkreślił. Wegner ogłosił, że Goerlitzer Park będzie tematem spotkania na temat bezpieczeństwa na początku września.

Z Berlina Berenika Lemańczyk