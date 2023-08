Do sądu skierowano oskarżenie przeciwko pracownikom państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu Farmaceutycznego (ARPF) oraz jednego z prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się importem i dystrybucją leków.

Reklama

Dzieci zmarły po zażyciu syropu Doc-1 Max, o czym media w Uzbekistanie informowały w grudniu 2022 roku. Wstrzymano wówczas sprzedaż wszystkich leków produkowanych przez Marion Biotech.

W lutym 2023 roku do aresztu trafił były szef ARPF Sardor Karijew. Pod jego kierownictwem agencja przebadała leki i zostały one dopuszczone do sprzedaży. Potem okazało się, że rażąco naruszone zostały procedury badawcze. Od lutego służby Uzbekistanu nie informowały o rozwoju sprawy, nie podawano również do publicznej wiadomości liczby zgonów.

Reklama

Według agencji Reutera Marion Biotech mógł wykorzystywać w swoich produktach przemysłowy glikol propylenowy - toksyczny materiał stosowany w płynnych detergentach, środkach przeciw zamarzaniu, farbach i innych produktach.

W październiku 2022 r. do podobnego zdarzenia doszło w położonej w zachodniej Afryce Gambii, gdzie śmierć co najmniej 70 dzieci została spowodowana spożyciem produkowanych w Indiach przez przedsiębiorstwo Maiden Pharmaceuticals syropów na kaszel. Zarówno rząd Indii, jak i sama firma zaprzeczyły, jakoby leki były winne śmierci dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła wówczas wycofanie tych produktów.