Faruk Fatih Özer usłyszał w Stambule wyrok ponad 11 tysięcy lat więzienia. Özer miał oszukać co najmniej 400 tysięcy osób na handlu kryptowalutami. Kara, jaką wymierzył turecki sąd, może wydawać się nad wyraz surowa. Co ciekawe, tego typu wyroki nie należą w Turcji do rzadkości.

Zuchwała kradzież twórcy platformy kryptowalutowej Reklama Aresztowany w zeszłym roku w Albanii Faruk Fatih Özer odpowiadać miał za ucieczkę z Turcji w 2021 roku z aktywami o wartości 2 miliardów dolarów należącymi do prawie 400 tysięcy użytkowników. Jak informuje "Le Figaro", założyciel platformy kryptowalutowej Thodex, Faruk Fatih Özer, wraz z innymi oskarżonymi został skazany na, dokładnie, 11 tysięcy 196 lat, 10 miesięcy i 15 dni więzienia przez 9. Wysoki Sąd Karny w Stambule. Reklama Stambuł czeka Armagedon? Geolog kreśli katastroficzny scenariusz Zobacz również Prokurator stwierdził, że głównym celem firmy było oszukanie jak największej liczby osób poprzez przyciągnięcie klientów i ich pieniędzy. Firma przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię reklamową, aby skusić inwestorów, obiecując niektórym z nich luksusowe samochody. Thodex zawiesił działalność 21 kwietnia 2021 r. po opublikowaniu tajemniczej wiadomości stwierdzającej, że potrzebuje pięciu dni na przetworzenie nieokreślonej inwestycji zewnętrznej. Od 2021 r. Faruk Fatih Özer był podejrzany o ucieczkę z Turcji z aktywami o wartości 2 miliardów dolarów należącymi do prawie 400 tys. użytkowników. Ścigał go Interpol. W zeszłym roku został aresztowany w Albanii, a następnie ekstradowany do Turcji w kwietniu ubiegłego roku. W zawiadomieniu stwierdzono również, że Faruk Fatih Özer i jego wspólnicy od samego początku działali z nieuczciwym zamiarem. Thodex uznano za organizację przestępczą. Ekstremalnie długie wyroki więzienia w Turcji nie należą do rzadkości Jak przypomina francuska gazeta, choć wyrok na Özerze może wydawać się zaskakująco ciężki, tego typu rozstrzygnięcie sądowe nie jest odosobnionym przypadkiem. W 2016 r. turecki opozycjonista Fethullah Gülen został skazany na 1 tys. 900 lat więzienia za "próbę zniszczenia siłą porządku konstytucyjnego" oraz "utworzenie i kierowanie uzbrojoną grupą terrorystyczną". "Le Figaro" przypomina także, że w 2022 r. guru i kreacjonistyczny kaznodzieja Adnan Oktar został skazany za szereg przestępstw, w tym napaść na tle seksualnym. Otrzymał wyrok 8 tys. 600 lat więzienia. Tomasz Mincer Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję