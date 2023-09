To jest wstrząsające. American XL Bully jest wyraźnym i śmiertelnym zagrożeniem dla naszych społeczności, zwłaszcza dla dzieci. Nie może tak dalej być. Zleciłam pilną poradę w sprawie ich zakazania - oświadczyła Braverman w odpowiedzi na wideo nagrane w sobotę w Birmingham. Widać na nim, jak pies rasy American XL Bully atakuje 11-letnią dziewczynkę, a następnie dwóch dorosłych mężczyzn próbujących jej pomóc. Jednego z nich goni na ulicy, po czym dwukrotnie powala na ziemię i gryzie.

Brytyjskie media wskazują, że w ostatnich kilku latach nastąpił wyraźny wzrost zarówno wszystkich ataków dokonywanych przez psy, jak i tych, które zakończyły się śmiercią. Według danych policyjnych, w 2022 roku w Anglii i Walii było 21,9 tys. ataków psów, które spowodowały obrażenia u ludzi, co jest 34-procentowym wzrostem w ciągu pięciu lat. Szacuje się, że w ciągu tego okresu liczba psów wzrosła tylko o 15 proc.

Śmiertelne pogryzienia

Dziennik "The Sun" podaje, że psy rasy American XL Bully były odpowiedzialne za dziewięć przypadków śmiertelnego pogryzienia ludzi w ciągu ostatnich dwóch lat, z czego w trzech przypadkach ofiarami były dzieci. To oznacza, że prawie trzy czwarte śmiertelnych ataków jest dokonywane obecnie przez tę jedną rasę, choć stanowią one znikomy odsetek wśród wszystkich psów.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa wersja American Bully. Hodowla i posiadanie American XL Bully nie podlega w Wielkiej Brytanii żadnym restrykcjom, a jak zauważa "Daily Mail" posiadanie psa tej rasy stało się w ciągu ostatnich dwóch lat swego rodzaju symbolem statusu w niektórych środowiskach, m.in. wśród internetowych influencerów.

Wprowadzenie zakazu hodowli jakiejś rasy psa jest w gestii ministerstwa środowiska, żywności i spraw wiejskich. Obecnie zakazane w Wielkiej Brytanii są cztery rasy: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński