"Ta strategia ma dwa główne cele: zdobycie przez Ukrainę dominacji w północno-zachodniej części Morza Czarnego i osłabienie logistyki Rosjan dla ich linii obrony na południu" w rejonie Tokmaku i Melitopola w obwodzie zaporoskim – powiedział BBC Musijenko.

Analityk ten, podobnie jak inni eksperci, na razie nie mówi o planach odbicia Krymu, bo to zadanie wydaje się na razie bardzo odległe, a raczej o "przygotowaniach" do tego i "oczyszczaniu drogi do Krymu".

Według eksperta ataki na półwysep są ściśle powiązane z ukraińską kontrofensywą na południu kraju. - Są one wzajemnie zależne - ocenił Musijenko, który pracuje w Centrum Badań Wojskowych i Prawnych w Kijowie.

"Ważny element rosyjskiego zaplecza"

Okupowany Krym, który Rosja intensywnie militaryzowała od czasu aneksji w 2014 roku, jest ważnym elementem rosyjskiego zaplecza - znajdują się tam bazy lotnicze, obozy wojskowe, poligony, magazyny. Przez Krym Rosjanie wysyłają na front wsparcie - ludzi i sprzęt. Właśnie dlatego Ukraina podejmuje ataki na Most Krymski, łączący okupowany półwysep z Rosją.

Wciąż mają na Krymie składy z amunicją artyleryjską i innym uzbrojeniem. Jest to ich główna linia logistyki - podkreślił Musijenko.

BBC przypomina, że w ostatnim czasie Ukraina przeprowadziła udane ataki na Krym, niszcząc m.in. okręty wojenne i nowoczesne systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

Poważnie uszkodzone miały zostać dwie rosyjskie jednostki stojące w suchym doku w stoczni w Sewastopolu - desantowy okręt Minsk i okręt podwodny Rostow-na-Donu (Rostów nad Donem), który był wcześniej używany do ataków na Ukrainę rakietami Kalibr. Według strony ukraińskiej w operację miały być zaangażowane siły specjalne, które pomogły na miejscu w naprowadzaniu rakiet.

Oprócz tego w okolicach Eupatorii w kombinowanym ataku dronów i rakiet (miała być użyta ukraińska manewrująca rakieta Neptun) zniszczono elementy najnowocześniejszego rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400. Wcześniej armia ukraińska przeprowadziła udane ataki na pozycje radarów i zastosowała eksperymentalne drony morskie do ataku na okręt rakietowy Samum.

"Ataki są coraz bardziej zaawansowane"

BBC wskazuje, że ukraińskie ataki są coraz bardziej zaawansowane, a według Musijenki po otrzymaniu od USA rakiet ATACMS, w kombinowanych operacjach mogą zostać zastosowane razem drony, pociski manewrujące i balistyczne, co pozwoli stopniowo "oślepić" rosyjską obronę powietrzną na Krymie.

Strategia Ukrainy polega, jak mówią cytowani przez BBC eksperci, na dążeniu do "wykurzenia" Rosjan z Krymu, chociaż jak podkreślają, wciąż "jest wiele do zrobienia".

Jednym z najważniejszych celów Ukrainy jest Most Krymski, który umożliwia dostawy z Rosji przez półwysep na południe Ukrainy. Właśnie na południu Ukraińcy dążą z kolei do przecięcia rosyjskiego korytarza lądowego z okupowanych terenów na wschodzie na Krym.