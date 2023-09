Próba zakończenia trwającej 19 miesięcy wojny w Ukrainie bez uwzględnienia "interesów Rosji" i jej udziału byłaby daremna – oświadczyli po spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin. Wang Yi przybył do Moskwy w ramach przygotowań do zaplanowanej na przyszły miesiąc wizyty Władimira Putina w Pekinie – informuje we wtorek agencja Reutera.

"Bliskość stanowisk" Rosji i Chin wobec USA Reklama Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało po spotkaniu Sergieja Ławrowa z chińskim szefem dyplomacji Wangiem Yi w poniedziałek, że obie strony szczegółowo omówiły sytuację w Ukrainie i "zwróciły uwagę na daremność prób rozwiązania kryzysu bez uwzględnienia interesów Rosji, a zwłaszcza jej udziału". W oświadczeniu odnotowano także "bliskość stanowisk" obu krajów w odniesieniu do działań USA na arenie międzynarodowej, w tym tych o "charakterze antyrosyjskim i antychińskim". Reklama Władimir Putin spotka się z Xi Jinpingiem Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji, potwierdził we wtorek przyjęcie zaproszenia wystosowanego przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga do Putina. W październiku spodziewamy się dogłębnych rozmów dwustronnych między prezydentami Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem w ramach udziału rosyjskiej głowy państwa w Forum Pasa i Szlaku - powiedział Patruszew podczas spotkania z Wangiem Yi. Reklama Wizyta Wanga Yi w Rosji zbiega się w czasie z trwającą w Nowym Jorku 78. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek w kuluarach spotkali się sekretarz stanu USA Antony Blinken i wiceprzewodniczący ChRL Han Zheng, którzy rozmawiali na temat "rosyjskiej agresji na Ukrainę i prowokacji Korei Północnej". Blinken miał też podkreślić "wagę pokoju i stabilności" wokół Cieśniny Tajwańskiej. Z kolei szefowie dyplomacji państw G7 obradujący w Nowym Jorku wydali wspólne stanowisko, w którym wezwali Chiny do wywierania nacisku na Rosję, aby zakończyła rozpoczętą w lutym 2022 r. pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie – przekazała agencja Reutera we wtorek. W komunikacie wyrażono nadzieję, że Pekin zmusi Moskwę do "natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania się z Ukrainy". Tomasz Mincer