Pomaganie Ukrainie przez Polskę i inne państwa - szczególnie Europy Środkowej, to nie wynik emocji czy poruszenia serca. To wynik racjonalnych analiz - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

"Rosja rozpoczęła agresję imperialną"

W jego ocenie obrona Ukrainy przed Rosją będzie miała swoje znaczenie dla całej Europy Środkowej.

Żaryn podkreślił, że Rosja rozpoczęła agresję imperialną, która docelowo będzie wymierzona w europejski porządek i Pakt Północnoatlantycki.

Przypomniał, że "praktyczne wchłonięcie Białorusi i pokonanie Ukrainy pozwoli Rosji na budowę potęgi zagrażającej Zachodowi".

Nie będzie bezpiecznej Europy bez pokonania Rosji przez Ukraińców - podkreślił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

W jego opinii Ukraina musi zrozumieć, że "powyższą optykę mają w Europie jedynie nieliczne kraje - głównie wschodniej flanki NATO i Wielka Brytania".

Zrażanie do siebie tych, którzy rozumieją stawkę gry, to nie klucz do bezpiecznej przyszłości - napisał w InfoAlercie pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Czwartek to 575. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.

autor: Aleksander Główczewski