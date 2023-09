Do strzelaniny doszło ok godz. 13:30 w dzielnicy West End. Ze wstępnego dochodzenia wynika, że do dwóch mężczyzn podszedł trzeci i otworzył ogień. Jeden z zaatakowanych też zaczął strzelać.

Trzy ofiary

Według policji dwie osoby zmarły na miejscu, w pobliżu centrum handlowego, a trzecia w szpitalu Grady Memorial wskutek odniesionych obrażeń. Śledczy pracują nad ustaleniem motywu zbrodni.

Lokalna telewizja Atlanta News First (ANF) poinformowała, że jeden z zabitych miał 17 lat, drugi około 20, a trzeci około 30. Ich tożsamość nie została ujawniona.

Nieznany motyw

Policja twierdzi, że nie poszukuje żadnych podejrzanych i nikogo nie aresztowała. Ponieważ kamery monitoringu zarejestrowały strzelaninę, funkcjonariusza utrzymują, że wiedzą, co się stało.

W tym momencie nie szukamy nikogo innego. Nie znamy motywu tego zdarzenia – powiedział cytowany przez ANF porucznik Andrew Smith.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski