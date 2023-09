Od 2024 roku okupanci planują obsługiwać Ukraińców w szpitalach na okupowanym terytorium tak jak cudzoziemców. Obywatele ukraińscy, nie posiadający ubezpieczenia, będą pozbawieni opieki medycznej poza pomocą w nagłych wypadkach.

Reklama

Reklama

Konieczny jest rosyjski paszport

By otrzymać polisę ubezpieczeniową, konieczny jest rosyjski paszport - podaje serwis. W ten sposób "Moskwa kontynuuje politykę szantażu, by zmusić Ukraińców do otrzymania paszportu Rosji" - ocenia portal Sprotyw.