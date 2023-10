Dzisiejsze posiedzenie poświęcone było m.in. członkostwu Ukrainy w UE. Za stołem (rozmów) wyczuwało się konsensus. Jest to (uzyskanie członkostwa) tylko kwestia czasu. Wszyscy są nastawieni na to, by iść do przodu. I Ukraina i UE są zgodne, że należy iść do przodu z maksymalną prędkością i biorąc pod uwagę wszystkie reformy, które Ukraina realizowała, realizuje i będzie realizować – powiedział Kułeba na wspólnej konferencji prasowej z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem.

Kułeba zapewnił, że Ukraina wypełni siedem zaleceń, które UE przedstawiła w celu otwarcia negocjacji o członkostwie. Oczekujemy, że zostaną one ocenione uczciwie, bez dodatkowych wymogów – podkreślił.

Borrell ocenił ze swej strony, że członkostwo w UE będzie poważną gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy. Członkostwo w UE to nasze najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa – oświadczył.

Apel o kolejny pakiet sankcji

Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował na spotkaniu z ministrami, by UE przyspieszyła przyjęcie 12. pakietu sankcji wobec Rosji; poprzedni, 11. pakiet ogłoszony został w czerwcu.

Było lato, była przerwa, ale dłużej nie może trwać wyjaśnianie, dlaczego 12. pakiet sankcji nie jest przyjmowany. Wezwaliśmy UE do rozpoczęcia pracy nad tym pakietem – poinformował. Wskazał także, że nowe sankcje wobec Rosji powinny dotknąć jej przemysłu obronnego, przede wszystkim produkcji dronów i rakiet, „którymi atakowane są i niszczone ukraińskie miasta”.

Kułeba zaapelował też do UE o wzmożenie prac nad podstawą prawną na rzecz przekazania Ukrainie aresztowanych w krajach unijnych rosyjskich aktywów. Wszyscy są zgodni, że Federacja Rosyjska powinna zapłacić (za agresję na Ukrainę). Należy tylko znaleźć odpowiedni instrument – wskazał.

Minister przekazał, że na spotkaniu z unijnymi odpowiednikami podnoszony był temat korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Nasz sygnał jest wyraźny: korytarz morski, którym można transportować ukraińskie zboże na świat bez udziału Rosji, jest realny. My już to udowodniliśmy. Jeśli Ukraina i UE połączą swe wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa tego korytarza, to może on zacząć działać na pełną moc – oświadczył Kułeba.

Z Kijowa Jarosław Junko