Rosjanie donoszą o sukcesie. Ważna miejscowość pod ich kontrolą

Ukraiński głównodowodzący Ołeksandr Syrsky przyznał w środę, że wojska ukraińskie wycofały się z części regionu Kurska. Poinformował również, że siły rosyjskie wkroczyły do miejscowości Sudża.

Reklama

W czwartek rosyjski MON potwierdził, że jego siły przejęły kontrolę nad miastem. Informacja pojawiła się dzień po tym, jak Władimir Putin odbył wizytę w centrum dowodzenia w Kursku.

Rosyjski przywódca podczas spotkania z szefem sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji generałem Walerijem Gierasimowem nakazał "pokonać wroga w jak najkrótszym czasie" i uzyskać pełną kontrolę nad obwodem kurskim.

Eksperci ocenili, że prowadzona od sierpnia ubiegłego roku operacja wojsk Ukrainy w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji dobiega końca, a siły ukraińskie systematycznie wycofują się z tego regionu. Rosjanie rzucili przeciwko nim m.in. piechotę z Korei Północnej.

Ofensywa na obwód kurski. Niespodziewany atak Ukraińców

Wojska ukraińskie niespodziewanie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Oficjalnie podawano, że celem tej operacji było zmuszenie Rosji do przerzucenia części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy do obrony własnego terytorium.

Według danych agencji Reutera Kijów kontroluje obecnie około 500 km² rosyjskiego obwodu, jednak Ośrodek Studiów Wschodnich podaje, że pod kontrolą Kijowa zostało mniej mniej niż 200 km². Jednocześnie rosyjska armia prowadzi działania mające na celu całkowite odcięcie Ukrainy od zaplecza.