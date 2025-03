Morawiecki grzmi: Obecna władza wypycha USA z Europy

Mateusz Morawiecki był gościem Radia Zet. Bogdan Rymanowski zapytał byłego premiera o to, czy ma stuprocentowe zaufanie do Donalda Trumpa. – Mam do Donalda Trumpa 10 razy większe zaufanie niż do Olafa Scholza, prezydenta Macrona czy kilku innych przywódców Europy Zachodniej – powiedział Morawiecki.

– Obecna władza, a zwłaszcza obecny premier, mówiąc o geopolitycznym outsourcingu i obecny minister spraw zagranicznych, który nie jest dyplomatą, tylko celebrytą twitterowym, tak naprawdę wypychają Stany Zjednoczone z Europy, odpychają Amerykanów od Polski – stwierdził Morawiecki.

Morawiecki straszy wojną. Uderzył w rząd Donalda Tuska

Były premier uważa, że "jeżeli obecny rząd dalej będzie tak skutecznie wypychał Stany Zjednoczone z Polski i z Europy, jeżeli będzie kłócił się z Waszyngtonem, jeżeli dalej premier Tusk będzie mówił tak, jak nie tak dawno temu mówił, że Donald Trump jest od 30 lat agentem rosyjskim, to zostaniemy sami, a jak zostaniemy sami, a nasi synowie, nasi bracia, nasi ojcowie będą musieli ginąć na linii Bugu i linii Sanu".

Morawiecki: Tusk powinien pomodlić się za zwycięstwo Nawrockiego

Morawiecki w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim odniósł się także do wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem na portalu X.

– Wczoraj, przedwczoraj miałem kontakt z osobami z najbliższego otoczenia prezydenta Trumpa, którzy śmieją się z Sikorskiego. Uważają, że obecny rząd łamie prawo, postępuje gwałcąc podstawowe zasady demokratyczne – stwierdził były premier, dodając, że "premier Tusk powinien pomodlić się za zwycięstwo Karola Nawrockiego".

– Jak prezydent Duda zakończy kadencję, to nie będziemy mieli już prawie wcale kanałów komunikacji z USA, ponieważ obecny rząd jest odcięty – wyjaśnił Morawiecki.