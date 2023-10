Do końca tego roku będzie to ponad 100 tys. Jeszcze dwa lata temu było to nieco ponad 50 tys., rok temu już ponad 90 tys. Obecnie zdecydowanie najwięcej migrantów, którzy dostali się do Niemiec, przechodzi przez Polskę. W tym roku było to prawie 20 tys. z 70 tys. Tak duża liczba podaje w wątpliwość skuteczność bariery na granico polsko-białoruskiej.

Imigranci dostają się też przez… Szwajcarię

Na drugim miejscu jest granica austriacko-niemiecka, na której od 2015 r. działają tzw. stałe kontrole graniczne, a na trzecim czesko-niemiecka. Zaskakiwać może to, że w ostatnich dwóch latach radykalnie wzrosła także liczba tych, którzy do Republiki Federalnej dostają się przez Szwajcarię.

Zwiększona presja migracyjna przekłada się na niemiecką politykę.

