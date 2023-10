"Dziękujemy Polsce" - dodał dyplomata w swoim komunikacie.

Setki osób wracają do Izraela

W poniedziałek i wtorek Reuters powiadamiał, że linie lotnicze El Al i Israir uruchomiły dodatkowe połączenia, by umożliwić rezerwistom powrót do kraju i pomóc w ten sposób w największej mobilizacji w historii państwa. Media przekazywały doniesienia o "setkach" osób powracających do Izraela, by wziąć udział w walkach z Hamasem. Nie podano informacji na temat państw, z których transportowani są żołnierze rezerwy.

Reklama

Rzecznik izraelskiej armii oznajmił w poniedziałek, że nigdy dotąd władze w Tel Awiwie nie zmobilizowały tak wielu rezerwistów w tak krótkim czasie. W ciągu 48 godzin powołano pod broń około 300 tys. osób.

Zawieszone rejsy do Izraela

Światowe linie lotnicze wstrzymały połączenia z Izraelem po sobotnim ataku bojowników palestyńskiego Hamasu na to państwo. Rejsy odwołały lub zawiesiły m.in. LOT, Air France, Lufthansa, Wizz Air, Finnair, easyJet i American Airlines.

W sobotę w godzinach porannych Izrael został zaatakowany przez Hamas. Uderzenie, które okazało się zaskoczeniem dla władz w Tel Awiwie, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych od 1973 roku, gdy Izrael stoczył wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Według oficjalnych szacunków izraelskiego rządu zginęło dotychczas już ponad 900 cywilów.

Reklama

arch.