Mamy informacje, że rosyjscy dowódcy straszą, że rozstrzelają całe jednostki, jeśli żołnierze cofną się pod ogniem ukraińskiej artylerii - mówił rzecznik Białego Domu, John Kirby. Jego zdaniem, to barbarzyństwo. Myślę, że to dowód na to, że Rosjanie wiedzą, jak kiepsko sobie radzą i jak kiepsko - z punktu widzenia wojskowego - ta wojna toczy się od samego początku - dodał.

Reklama

"Taktyka ludzkich fal"

Biały Dom - jak pisze "Daily Telegraph" - skomentował sprawę po tym, jak Ukraińcy stwierdzili, że Rosji nie obchodzą straty ludzkie w walkach o Awdijiwkę. Zdaniem Kirby'ego, Rosjanie walczą o tę miejscowość, używając "ludzkich fal", wysyłając masy kiepsko wyszkolonych, nieprzygotowanych do walki, fatalnie uzbrojonych rekrutów.