Nie można absolutnie zabraniać szefowi państwa lub rządu spotykania się z takim czy innymi przywódcą. (...) To, o co proszę, to by w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w odniesieniu do Rosji, nie wykorzystywano kontaktów bilateralnych do negocjowania spraw (...), które później osłabią naszą jedność" wobec Ukrainy - oznajmił Macron.

17 października Viktor Orban spotkał się w Pekinie z Putinem. - Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, lecz na nawiązaniu bliskich stosunków - oświadczył wtedy węgierski premier, odnosząc się do kontaktów Budapesztu z Moskwą. W czwartek na unijnym szczycie w Brukseli Orban powiedział, że Węgry są przeciwne przekazywaniu dodatkowych pieniędzy Ukrainie.

Izrael-Hamas. Konieczne są "przerwy humanitarne"

Macron ocenił też podczas piątkowego wystąpienia, że w konflikcie Izraela z Hamasem konieczne są "przerwy humanitarne". Dodał, że kilka krajów europejskich zainteresowanych jest utworzeniem "koalicji humanitarnej" na rzecz Strefy Gazy. Jak powiadomił, prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Grecją i Cyprem, który "mógłby posłużyć jako baza dla operacji humanitarnych".

Macron poinformował również, że Paryż zamierza "niezwłocznie ewakuować" francuskich obywateli ze Strefy Gazy i rozmawia w tej kwestii z władzami palestyńskimi oraz Egiptem. - Wiele krajów europejskich chce zrobić to samo we współpracy z nami - dodał.

Piątek to drugi dzień szczytu UE, podczas którego unijni przywódcy zajmują się wojną na Ukrainie, sytuacją gospodarczą i migracjami.