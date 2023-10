Japoński resort obrony twierdzi, ze doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Uczynił to prawdopodobnie rosyjski śmigłowiec u wybrzeży wyspy Hokkaido. Ministerstwo za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych wystosowało protest do Moskwy. Do incydentu doszło po południu czasu lokalnego – podała agencja Kyodo.

Ministerstwo obrony oświadczyło, że wtorek "około godziny 12.44 (godz. 4.44 w Polsce) rosyjski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Japonii u wybrzeży półwyspu Nemuro" we wschodniej części Hokkaido. W odpowiedzi japońskie lotnictwo wojskowe poderwało myśliwce. Reklama Śmigłowiec znajdował się w japońskiej przestrzeni powietrznej przez bardzo krótki czas. "Na podstawie trasy lotu można przypuszczać, że jest to śmigłowiec rosyjski" - powiadomił japoński nadawca NHK. Incydent w pobliżu rezydencji Joe Bidena. Do akcji wkroczyły amerykańskie myśliwce Zobacz również To już 43. przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez jednostkę rosyjską lub uznawaną za rosyjską od marca 2022 roku, gdy Japonia zaczęła nakładać sankcje na Moskwę w związku z jej inwazją na Ukrainę. Reklama Ministerstwo obrony analizuje potencjalny cel lotu śmigłowca. Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję