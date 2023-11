Władimir Putin prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, a następnie zaatakuje Europę - ostrzega w rozmowie z "Kyiv Post" Andriej Iłłarionow, były starszy doradca polityczny Putina. Iłłarionow wspomina, jak to było pracować z Putinem i wyjaśnia, co Zachód musi teraz zrobić, jeśli chce pokoju na Zachodzie.

Stany Zjednoczone muszą zwiększyć wsparcie dla Ukrainy lub zwycięstwo jest zagrożone - uważa były współpracownik dyktatora. Jeśli USA nie zmienią podejścia, jeśli partnerzy nie zmienią podejścia, narażają Ukrainę na zniszczenie - dodaje. Najgorszym czarnym scenariuszem byłoby, gdyby świat przestał już jej pomagać - powiedział.

Były doradca ostrzega przed Putinem

Nie mamy czasu do stracenia trzeba wspierać Ukrainę, aby powstrzymać szaleństwo Putina - ocenił.

Ekonomista powiedział, że Putin jest groźny i musi być powstrzymany bo dalej ruszy na kraje bałtyckie.

Kim jest Iłłarionow?

Andriej Iłłarionow to rosyjski ekonomista i były główny doradca ds. polityki Władimira Putina, prezydenta Rosji, od kwietnia 2000 do grudnia 2005 roku. Urodził się 16 września 1961 roku w Siestroriecku, miasteczku podległym administracyjnie pod Petersburg. Stworzył Instytut Analiz Ekonomicznych i był jego dyrektorem w latach 1994-20001. Od kwietnia 2021 roku jest starszym współpracownikiem organizacji pozarządowej Center for Security Policy z siedzibą w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.