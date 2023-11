Klip zatytułowany "Pieśń przyjaźni 2023", opublikowany na stronie Kan News, zawiera piosenkę nawiązującą do trwającego izraelskiego ataku w Strefie Gazy.

"Jesienna noc". Skandaliczna piosenka izraelskich znika z sieci

"Jesienna noc zapada nad plażą w Gazie, samoloty bombardują, sieją zniszczenie. Spójrz, izraelskie wojsko przekracza granicę, by unicestwić tych, co noszą swastyki. Za rok nie będzie już nic, a my bezpiecznie wrócimy do naszych domów. W ciągu roku unicestwimy wszystkich, a potem wrócimy, by orać nasze pola" - śpiewają około 12-letnie dziewczynki, które zostały ewakuowane z izraelskich miejscowości w pobliżu Strefy Gazy.

Zarówno w Izraelu, jak też w większym stopniu za granicą, piosenka spotkała się z oskarżeniami, że nawołuje do ludobójstwa, a klip został bez wyjaśnienia usunięty ze strony internetowej Kan. Jest jednak wciąż dostępny w innych miejscach.

Reklama

"Intencje mogły być dobre, jednak klip stał się popularny na całym świecie nie z powodów, które pochlebiają Izraelowi. Wiele osób nastawionych propalestyńsko na całym świecie podało klip jako przykład izraelskiej żądzy krwi" - skomentował w poniedziałek izraelski dziennik "Maariw".

Krytyka mediów

Według Kan "Pieśń przyjaźni 2023" to adaptacja starej piosenki pt. "Przyjaźń", napisanej przez poetę Chaima Guriego i upamiętniającej Izraelczyków zabitych w okresie poprzedzającym utworzenie państwa Izrael. "Sam Guri, wieloletni działacz lewicowy, który zmarł w 2018 roku, niemal na pewno nie byłby zadowolony z nowego tekstu piosenki" - zauważył portal Times of Israel.