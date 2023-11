Jak donoszą zagraniczne media, Izrael i Hamas są coraz bliżej porozumienia mającego na celu uwolnienie części z 240 osób porwanych podczas szturmu bojowników Hamasu na Izrael 7 października, w którym zginęło około 1200 osób.

Ruch udzielił odpowiedzi braciom w Katarze i mediatorom i jesteśmy bliscy osiągnięcia porozumienia o rozejmie – oznajmił przywódca Hamasu Ismail Haniyeh, którego cytuje Bloomberg.

Katar pomaga w negocjacjach z Hamasem.

Biuro premiera Izraela wydało oświadczenie, że Izrael zgodził się na "wzajemne i bezwarunkowe" zaprzestanie działań wojennych - donosi BBC.

Zawieszenie broni ma nie być ograniczone czasowo. Egipt ogłosił, że wyśle dwie delegacje do monitorowania zawieszenia broni, jedną do Tel Awiwu, a drugą do Gazy.

Sytuacja w Strefie Gazy

Bombardowanie Strefy Gazy trwa już 45 dni. W wyniku tych ataków doszło do poważnej katastrofy humanitarnej. Po załamaniu się usług medycznych i komunikacyjnych w mieście Gaza 10 listopada, Ministerstwo Zdrowia w Gazie nie było w stanie regularnie dostarczać danych o ofiarach. Według biura rządowego w Gazie, do 19 listopada liczba ofiar śmiertelnych ataków izraelskich wynosiła co najmniej 13 000, w tym co najmniej 5 500 dzieci i 3 500 kobiet. Co najmniej 30 000 osób zostało rannych, a około 75 proc. z nich to dzieci i kobiety. Co najmniej 6 000 osób uważa się za zaginione.

Izrael twierdzi, że znaleziono tunel pod szpitalem w Gazie, co zwiększa nadzieje na porozumienie w sprawie zakładników. Izrael ostrzega mieszkańców Gazy, że zamierza przekształcić Gazę w "opustoszałą wyspę" i nakłania ich do "natychmiastowego opuszczenia" obszaru.