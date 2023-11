Nie możemy żyć w takim świecie - powiedział Austin żołnierzom amerykańskim przebywającym w Polsce, którego cytuje redakcja Głosu Ameryki.

Reklama

Jeśli jesteś innym autokratą, powiedzmy Chinami, i chcesz przejąć więcej ziemi, więcej terytorium, a widziałeś, co stało się na Ukrainie i nie poniosłeś żadnych konsekwencji, czułbyś się z tym całkiem dobrze - powiedział Austin.

Putin zagraża Europie Wschodniej

Reklama

Austin również podkreślił, że jeśli Władimir Putin, prezydent Rosji, nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, będzie kontynuował swoje próby podporządkowania sobie suwerennych demokracji w Europie Wschodniej.

Putin nie zatrzyma się, jeśli zajmie Ukrainę. Następną rzeczą jest to, że przetoczy się przez kraje bałtyckie, a następnie wy i wasi towarzysze znajdziecie się na pierwszej linii frontu walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli powstrzymać, lub Ukraina mogła powstrzymać na wczesnym etapie - ostrzegł szef Pentagonu.

Wypowiedzi Austina odzwierciedlają liczne niepokoje, które od momentu rozpoczęcia inwazji wyrażane są przez sojuszników NATO z Europy Wschodniej. Kraje takie jak Estonia, Rumunia czy Polska, przyjmują coraz większą ilość amerykańskich żołnierzy i sprzętu wojskowego, jednocześnie rozbudowując swoje siły obronne, aby przeciwdziałać rosyjskiej agresji - zauważa Głos Ameryki.

Błaszczak: Nie możemy cofnąć się ani o krok jeśli chodzi o rozwój Sił Zbrojnych RP

Reklama

"@mblaszczak spotkał się z @SecDef 🇺🇸 Lloydem Austinem. Tematem rozmów była wojskowa współpraca dwustronna oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie" - podało MON na platformie X.

"Sekretarz Obrony USA powtarza dokładnie to samo o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi od lat. Nie możemy cofnąć się ani o krok jeśli chodzi o rozwój Sił Zbrojnych RP. 6 dywizji, 300-tysięczna armia i kontynuacja rozpoczętych programów zbrojeniowych to jedyna słuszna droga. Nie może być zgody na likwidację, „urealnianie” czy „ograniczanie megalomani”. Siły Zbrojne RP nie mogą być skarbonką, z której czerpie się, by uzupełniać braki budżetowe. Tu chodzi o naszą niepodległość" - napisał na platformie X Mariusz Błaszczak, komentując słowa Lloyda Austina, który ostrzegł żołnierzy w Polsce, że znajdą się na linii frontu, jeśli Putin zajmie Ukrainę.