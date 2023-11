Od grudnia, krytyczna infrastruktura na Morzu Bałtyckim będzie pod stałą obserwacją 20 okrętów wojennych należących do Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) - taką informację przekazał w ostatni wtorek szwedzki minister obrony, Pal Jonson. Dodał również, że jest to wyraźny komunikat skierowany do Rosji.