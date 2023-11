Legendzie archelogii w misji będzie towarzyszyć zespół ekspertów. Wspólnie chcą rozwikłać zagadkę, którą skrywaja tajemnicze drzwi Wielkiej Piramidy w Gizie.

Słynny archeolog rusza z misją w Gizie

Wewnątrz Wielkiej Piramidy znalazłem tak zwane troje drzwi. Jeden przy południowym wejściu do drugiej komory, który ma dwa miedziane uchwyty. Dwadzieścia jeden centymetrów za tamtymi znaleźliśmy drugie, a w północnym tunelu znaleźliśmy trzecie drzwi z dwoma miedzianymi klamkami - relacjonuje Hawass w rozmowie z "The Sun".

Naukowiec zapowiedział, że jego misja ruszy 5 grudnia. Poprowadzę zespół, który ma zobaczyć, odkryć i odpowiedzieć na pytania dotyczące tych drzwi - deklaruje Hawass.

Tajemnica drzwi Wielkiej Piramidy w Gizie. Hawass nie jest pierwszy

Drzwi znajdujące się w Wielkiej Piramidzie skrywają - póki co - nieodkrytą tajemnice. Jak donosi "The Sun", w tej sprawie podjęto już co najmniej kilka dochodzeń. Starano się ustalić, dokąd prowadzą drzwi - co się za nimi kryje? Jak na razie, te próby przyniosły spodziewanych efektów. Wielka Piramida znajdująca się w Egipcie nazywana też piramidą Cheopsa piramida Chufu została zbudowana w czasach tzw. Starego Państwa - blisko 2560 lat p.n.e. Miała pełnić rolę grobowca faraona Cheopsa. Szacuje się, że zbudowanie jej zajęło dwie dekady. W starożytności uznaną ją za jeden z siedmiu cudów świata.

Zahi Hawass. Kim jest słynny naukowiec z Egiptu?

Zahi Hawass to jeden z najsłynniejszych egiptologów na świecie. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Najwyższej Rady Starożytności przy egipskim Ministerstwie Kultury. Urodził się w 1947 roku, pochodzi z Egiptu.