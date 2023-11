Siedem mieczy znaleziono we fragmentach w pobliżu miejscowości Mirow.

Niemcy. Odkryto miecze z epoki brązu

Miecze sięgają epoki brązu. Ich wiek szacuje się na około 3000 lat.

Reklama

Reklama

6 tys. sztuk srebrnych monet

Znaleziono też 6000 srebrnych monet z XI wieku. Zostały znalezione na wyspie Rugii. Około 10 procent monet pochodzi z Anglii, Danii, Czech i Węgier. Znalezisko to największy skarb monet z epoki słowiańskiej okresu powojennego. Znaleziono również naszyjniki i pierścionki, naszyjnik z pereł (ze złotem, kryształem skalnym i karneliańskim koralikiem) oraz dwa pojemniki na relikwie w formie wieży na czapki - podano w komunikacie.

Około 250 wolontariuszy działa obecnie w konserwacji zabytków gruntowych. Mniej więcej tyle, co obecnie jest na odpowiednim szkoleniu. Są one niezastąpione dla zachowania naszego dziedzictwa kulturowego w Meklemburgia-Pomorze Przednie - powiedziała minister kultury Bettina Martin. Trzy wybitne odkrycie zawdzięczamy również opiekunom pomników ziemi ochotniczej. Chciałbym za to bardzo podziękować - dodała.