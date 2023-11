Do ataku na sztab doszło we wtorek. - Zniszczono cały sztab wroga. A dokładnie, podczas narady odbywającej się w sztabie doszło do wybuchu. Zginęło co najmniej 14 osób, wśród nich bardzo wielu oficerów - oświadczył mer Iwan Fedorow.

Dodał, że siły rosyjskie usiłowały wykorzystywać jako przykrywkę infrastrukturę cywilną i dlatego umieściły sztab w budynku przedszkola,