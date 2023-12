Straż pożarna opanowała pożar, a później dziś ma się odbyć techniczne badanie miejsca zdarzenia.

"Hańbiący akt"

Minister ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży z Dublin West określił incydent jako “hańbiący akt”.

Reklama

Napisał na X: “Głęboko niepokojące wiadomości z Galway wczoraj wieczorem. Politycy powinni potępić ten hańbiący akt i straszenie, które do niego doprowadziło.”

Reklama

Na kilka godzin przed pożarem, protestujący utworzyli blokadę na zewnątrz wejścia do hotelu, sprzeciwiając się planom rządu dotyczącym zakwaterowania tam uchodźców. The Mail niedawno ujawnił, że w czerwcu 2023 roku w Wielkiej Brytanii było ponad 50 000 uchodźców w około 400 hotelach, co kosztowało 8,2 miliona funtów dziennie.

Problem z uchodźcami

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało “w toku” 215 518 spraw dotyczących azylu na koniec czerwca, o 30 procent więcej rok do roku. Obejmowało to ponad 41 000 nieudanych wniosków o azyl czekających na usunięcie.

W ramach próby obniżenia ogromnych rachunków pokrywanych przez podatników, źródła poinformowały The Mail, że osoby przybywające Kanałem nie będą już zakwaterowane w luksusowych hotelach.

Zamiast tego rząd Wielkiej Brytanii zaproponował przeniesienie migrantów do tańszych nieruchomości typu motel, jako część programu mającego na celu trwałe zamknięcie 100 hoteli dla migrantów do końca marca 2024 roku.

Rzecznik policji Gardaí powiedział: Prowadzimy śledztwo w sprawie incydentu zniszczenia mienia przez pożar, który miał miejsce w obiekcie w Rosscahill, Co.Galway w sobotę, 17 grudnia 2023 roku.

Reklama

Incydent miał miejsce około godziny 23.35, a później straż pożarna opanowała pożar. W budynku nie było osób w momencie incydentu - dodał.