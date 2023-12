Dziennikarz Ołeh Biłecki mówił w TVN24, że ponad 60% Ukraińców obchodzi święta Bożego Narodzenia w tym samym czasie co Polacy. "To wyjątkowe święta, ponieważ po raz pierwszy oficjalnie wierni Kościoła Prawosławnego Ukrainy obchodzą je w tym samym czasie, co większość chrześcijan na całym świecie" - poinformował.