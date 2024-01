W związku z zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę, Kijów poprosił o nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina w Brukseli w przyszłym tygodniu. Trwają jeszcze konsultacje w sprawie tego, na jakim szczeblu odbędzie się to spotkanie i dokładnie w jakim terminie.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina

Jak informuje portal "członkowie Sojuszu dostarczyli już Ukrainie wiele systemów obrony powietrznej i zobowiązali się do dalszego wzmacniania jej obrony". Rada NATO-Ukraina została powołana w lipcu 2023 roku na szczycie NATO w Wilnie. To forum, gdzie Ukraina i członkowie NATO spotykają się na równych prawach, przeprowadzą konsultacje kryzysowe i wspólnie podejmują decyzje.

Kułeba: Ważny sygnał

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał na portalu X, że jednym z głównych tematów będzie wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy.

NATO poparło wniosek Ukrainy o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ukraina-NATO w odpowiedzi na masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Jednym z kluczowych tematów będzie wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Jest to ważny sygnał jedności euroatlantyckiej w kontekście eskalacji rosyjskiego terroru – napisał na portalu.

Zmasowane ataki na Ukrainę

Rosja przeprowadziła kolejną serię ataków powietrznych na Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano, w tym na Kijów i Charków. Ukraińskie lotnictwo ostrzegło, że w stronę Ukrainy zmierza 16 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95M uzbrojonych w rakiety. Poprzedni zmasowany atak lotniczy Rosji na Ukrainę miał miejsce w piątek rano, kiedy to polskie wojsko wykryło obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Była to najprawdopodobniej jedna z rosyjskich rakiet wycelowanych w Ukrainę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, a później ją opuściła.