Notatka jest opisana w książce dziennikarza tej gazety Roberta Hardmana "Charles III: New King, New Court. The Inside Story", która opowiada o momencie przejmowaniu tronu przez obecnego króla Karola III. "Daily Mail" publikuje w sobotę fragment książki.

"Bardzo spokojnie. We śnie. Odeszła. Starość. Nie była niczego świadoma. Żadnego bólu" - napisał Young w notatce, która jest obecnie przechowywana w Archiwum Królewskim.

Nagłe pogorszenie

Książka ujawnia jednak, że pogorszenie się stanu zdrowia królowej nastąpiło bardzo nagle - książę Karol lecąc helikopterem do zamku Balmoral, w którym Elżbieta II spędzała lato, czytał po drodze plany wydarzeń, mających mieć miejsce po jej śmierci. Te plany, opatrzone kryptonim "London Bridge", opracowane były wiele lat wcześniej.

Przy łóżku królowej byli jej córka, księżniczka Anna, oraz garderobiana monarchini i pastor z pobliskiego kościoła w Crathie, do którego udaje się rodzina królewska w czasie pobytu w Balmoral. Karol wraz z żoną, księżną Camillą, spędzili godzinę z matką na osobności przed jej śmiercią.

Ale Karol nie był z matką w momencie jej śmierci - jak ujawnia książka, po tym spotkaniu poszedł na grzyby, aby przewietrzyć umysł, i gdy wrócił powiedziano mu, że w tym czasie Elżbieta II zmarła. Wtedy też po raz pierwszy zwrócono się do niego "Wasza Królewska Mość".

Tajemnicze czerwone pudełko

Później, gdy król zadzwonił do swojego starszego syna, księcia Williama za pośrednictwem centrali telefonicznej Pałacu Buckingham, aby przekazać wiadomość, powiedział operatorowi telefonu na drugim końcu linii tylko: "to ja", gdyż zdał sobie sprawę, że nie może jeszcze ujawnić, że został monarchą. Próbował skontaktować się z Harrym, ale ten był już w trakcie lotu do Szkocji.

Książka ujawnia też, że przy łożu śmierci zmarłej królowej znaleziono zamknięte czerwone pudełko z dokumentami, zawierającymi dwa zapieczętowane listy - jeden zaadresowany do jej najstarszego syna, a drugi - do Edwarda Younga. W drugim znajdowała się wybrana przez królową lista osób, które zostaną odznaczone Orderem Zasługi za "wyjątkowo zasłużoną służbę" we Wspólnocie Narodów, co dowodzi, że do samego końca wykonywała swoje obowiązki.

Elżbieta II zmarła 8 września 2022 r. na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na tronie brytyjskim zasiadała przez 70 lat - dłużej niż jakikolwiek monarcha angielski bądź brytyjski.