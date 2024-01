We wtorek doszło do tragedii w miejscowości Weiteveen we wschodniej części kraju, gdy 50-letni Richard K. zastrzelił 38-letniego Przemysława Cz. oraz jego 44-letnią partnerkę Inneke. W czwartek okazało się, że mężczyzna zamordował parę na oczach jej 12-letniego syna.