Parry zaznacza, że rolą NATO jest obrona zbiorowa, która podkreśla rolę i cel sojuszu. Codziennie pracujemy na rzecz jego sojuszników i partnerów, aby osiągnąć właśnie to, chroniąc tranzytowe połączenie atlantyckie, co robimy w czasie pokoju, robimy to w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. W tym roku przypada 75. rocznica NATO. To świadczy o długowieczności i wartości sojuszu i w dzisiejszym środowisku bezpieczeństwa to, co robimy naprawdę ma znaczenie nie tylko dla nas, ale dla coraz większej liczby narodów. Zaczęliśmy od 12 państw, teraz jest 31, wkrótce będą 32, co świadczy o wartości, długowieczności i sile sojuszu - mówił.

Wyzwania NATO

Pytany o wyzwania, jakie stoją przed NATO, powiedział: Największym wyzwaniem dla NATO jest bezpieczeństwo dalekiej Północy, Arktyka staje przed wyzwaniem, Atlantyk staje przed wyzwaniem, a istnieją możliwości, które demonstrują nasi potencjalni przeciwnicy w związku z ich nielegalną inwazją na Ukrainę przy użyciu systemów bezzałogowych, które z pewnością można zastosować w środowisku morskim, wraz ze statkami, łodziami podwodnymi i samolotami dalekiego zasięgu.

Bezpieczeństwo Europy

Obawiamy się o bezpieczeństwo nie tylko Europy, ale Atlantyku i Arktyki, ponieważ zapewniają dostęp do Ameryki Północnej i dlatego mówimy o powiązaniach transatlantyckich oraz o morskim podejściu do Europy. Ameryka Północna musi być chroniona, tak jak są chronione inne części świata przez marynarkę Stanów Zjednoczonych i sojuszników oraz partnerów - mówi Perry.