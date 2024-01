Comedy Wildlife Photography Awards to międzynarodowy konkurs fotograficzny, który zaczynał skromnie w 2015 roku, a teraz jest znany na całym świecie i co roku przyciąga miliony widzów. Konkurs ten, otwarty dla początkujących, amatorów i profesjonalistów fotografii przyrodniczej, celebruje humor naszego naturalnego świata i podkreśla, co musimy zrobić, aby go chronić.

W 2023 roku ogólnym zwycięzcą Comedy Wildlife Awards został Jason Moore, który uchwycił kangura w pracy zatytułowanej "Air Guitar Roo". To zdjęcie wygrało również w kategorii "Stworzenia Lądowe". Inni zwycięzcy kategorii to Vittorio Ricci, który zdobył nagrodę "Stworzenia Powietrza" za swoje zdjęcie czapli siwej, która zabawnie wpada do wody, zatytułowane "Niespodziewane Zanurzenie", a Otter Kwek zdobył nagrodę w kategorii "Pod Wodą" za swoją uroczą "Balerinę Wydrę".

Polak wśród zwycięzców

Ciekawostką jest, że wśród zwycięzców znalazł się również Polak, Jacek Stankiewicz, który zdobył nagrodę Juniora oraz nagrodę Wyboru Ludzi Affinity Photo 2 za swoje zdjęcie dwóch dzwonków zielonych zatytułowane "Spór".

Kiedy kolejna edycja konkursu?

Kolejna edycja konkursu Comedy Wildlife Photography Awards odbędzie się w 2024 roku. Konkurs będzie otwarty na nowe zgłoszenia od marca.