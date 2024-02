Brytyjskie ministerstwo środowiska, w którego kompetencjach jest m.in. lista zakazanych ras psów, poinformowało, że właściciele ponad 35 tys. psów American XL Bully wystąpili o zwolnienie z zakazu posiadania, a 150 osób wystąpiło o oferowaną przez rząd rekompensatę w wysokości 200 funtów za uśpienie psa. Psy, których właściciele wystąpili o zwolnienie z zakazu, muszą być wykastrowane, objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, muszą mieć wszczepiony mikroczip, a w miejscach publicznych mogą chodzić tylko w kagańcu i na smyczy.

Zakaz posiadania psów American XL Bully

Ale jak wskazują brytyjskie media, większym problemem są psy, których właściciele ani nie wystąpili o zwolnienie z zakazu, ani nie oddali ich do uśpienia, lecz zignorowali nowe przepisy. RSPCA, organizacja charytatywna zajmująca się zapobieganiu znęcaniem się nad zwierzętami, szacuje, że przed ogłoszeniem zakazu w Wielkiej Brytanii było między 50 a 100 tys. American XL Bully.

Właścicielom nielegalnie posiadanych psów grozi ich konfiskata w celu uśpienia, grzywna w nieograniczonej wysokości, a w przypadku ataku ich psa na człowieka - także więzienie. Ale policja ostrzegła, że egzekwowanie zakazu będzie sporym wyzwaniem logistycznym, m.in. ze względu na niewystarczającą liczbę przeszkolonych do tego funkcjonariuszy czy zwiększony popyt na przestrzeń, w której psy mają być trzymane, zanim sąd podejmie decyzję o ich uśpieniu.

Zakaz posiadania American XL Bully na razie wszedł w życie w Anglii i Walii, ale podobny już zapowiedziały władze Szkocji - tam od 23 lutego zakazana będzie sprzedaż psów tej rasy, a od 31 lipca ich posiadanie.

Śmiertelne ataki psów

Według przywoływanych przez brytyjskie media danych, w latach 2001-21 w Wielkiej Brytanii rocznie miały miejsce średnio trzy przypadki śmiertelnego pogryzienia ludzi przez psy, podczas gdy w latach 2022-23 odnotowano ich 23, przy czym za więcej niż połowę odpowiada rasa American XL Bully.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.