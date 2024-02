Mariah Thomas, oskarżona o zabicie swojej 1-miesięcznej córeczki Za'Riah Mae, powiedziała policji, że "przypadkowo umieściła ją w piekarniku zamiast w łóżeczku” – informuje portal.

Z tego, co wiem, Mariah miała problemy psychiczne i nie myśli jak osoba dorosła; myśli jak dziecko – powiedziała portalowi jej przyjaciółka.

Matka upiekła niemowlę

Dziadek Za'Riah powiedział policji, że w piątek około południa zadzwoniła do niego jej mama i poinformowała go, że „coś jest nie tak z dzieckiem i musi natychmiast wrócić do domu”. Po powrocie do domu natychmiast poczuł dym i znalazł Za'Riah martwą w swoim łóżeczku. Thomas powiedziała mu, że „przypadkowo” włożyła ją do piekarnika.