Kampania będzie prowadzona w Albanii, Iraku, Egipcie i Wietnamie, a w dalszej kolejności także w Turcji i Indiach. Z krajów tych pochodzi znaczna część nielegalnych imigrantów przedostających się na pontonach i małych łodziach do Wielkiej Brytanii.

Jak podaje "The Times", sporządzono już listę potencjalnych influencerów z Albanii, na której znaleźli się raper, dwóch komików, bloger lifestylowy, osobowości telewizyjne i pisarz podróżnik. Na ich opłacanie MSW przeznaczyło 30 tys. funtów, przy czym maksymalne honorarium dla jednej osoby to 5000 funtów. Zostali oni wybrani ze względu na ich zdolność do dotarcia do młodych mężczyzn, stanowiących zdecydowaną większość wśród nielegalnych imigrantów.

Sposób na nielegalną imigrację?

Dziennik dodaje, że na opłacenie influencerów w Egipcie i Wietnamie przeznaczono 15 tys. funtów, natomiast budżet dla tureckich, irackich i indyjskich influencerów nie został jeszcze ustalony, ale na ich opłacanie w tych pięciu krajach zarezerwowano łącznie 576,5 tys. funtów.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych przez ostatnie trzy lata zamieszczało w radiu, telewizji i w mediach społecznościowych w Albanii ogłoszenia informujące o konsekwencjach nielegalnego przedostawania się do Wielkiej Brytanii, ale po raz pierwszy zdecydowało się wykorzystać do tego miejscowych influencerów.

W 2022 roku Albańczycy stanowili największą grupę narodowościową wśród nielegalnych imigrantów - przedostało się ich 13,6 tys. - ale w zeszłym roku ich liczba spadła o prawie 90 proc., co było efektem podpisania umowy z tym krajem o deportacjach nielegalnie przybyłych. Do dużej liczby albańskich nielegalnych imigrantów w 2022 roku przyczyniły się m.in. nagrania zamieszczane na TikToku i w innych mediach społecznościowych przez albańskie mafie zajmujące się przemytem ludzi.

Skala brytyjskiego problemu

Przemytnicy ludzi często wykorzystują media społecznościowe do rozpowszechniania kłamstw i promowania swojej działalności przestępczej, dlatego ważne jest, abyśmy wykorzystali te same platformy do informowania migrantów o prawdzie dotyczącej przekraczania kanału La Manche i nielegalnego przyjazdu do Wielkiej Brytanii - oświadczył rzecznik MSW.

W 2023 roku do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche 29 437 nielegalnych imigrantów, co było spadkiem o 35,5 proc. w stosunku do rekordowej liczby z 2022 roku.