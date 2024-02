Aby wprowadzony zakaz mógł wejść życie, potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Według resortów zdrowia i rolnictwa negocjacje zostały już podjęte.

Minister zdrowia Vlastimil Valek powiedział, że zakaz mógłby wejść w życie w marcu i obowiązywać do końca roku. Do początku 2025 roku Czesi chcą zaproponować ustawę dotyczącą, jak to określił Valek, "szarej strefy, czyli półsyntetycznych kannabinoidów, które nie są żywnością ani lekami".

"Kolekcjonerskie" żelki i ciasteczka

Produkty z HHC są bez problemów dostępne w Czechach. Można je kupić z adnotacją, że są "produktami kolekcjonerskimi" lub "laboratoryjnymi". Czasem spotykana jest adnotacja, że nie nadają się do spożycia. Można je kupić także w automatach w centrach handlowych. Czasami psychodeliczną substancją HHC bywają nasączone żelki, ciasteczka lub inne słodycze.

Przygotowywana na początek przyszłego roku nowelizacja ustawy o substancjach uzależniających ma ograniczyć w przyszłości handel tego typu środkami dla osób niepełnoletnich. Eksperci podkreślają, że podobne do marihuany półsyntetyczne lub w pełni syntetyczne substancje psychodeliczne nie zostały w pełni zbadane i nie do końca jest jasne, jaki mają długoterminowy wpływ na organizm człowieka.