Jak poinformowano w komunikacie resortu obrony, w ramach koalicji Wielka Brytania zwiększy i usprawni dostarczanie Ukrainie przez Zachód dronów FPV, które okazały się bardzo skuteczne na polu walki, gdyż zapewniają operatorom świadomość sytuacyjną w celu namierzenia pozycji wroga, pojazdów opancerzonych i okrętów.

Reklama

Pakiet dronów o wartości 200 mln funtów

Wyjaśniono, że jest to pierwszy projekt, który zostanie uruchomiony z pakietu dronów o wartości 200 milionów funtów, ogłoszonego przez premiera Rishiego Sunaka w styczniu tego roku. W jego ramach Wielka Brytania zamówi tysiące dronów FPV dla Ukrainy, w tym od brytyjskich producentów.

Wielka Brytania nadal robi wszystko, co w jej mocy, by dać Ukrainie to, czego potrzebuje - zwiększając naszą pomoc do 2,5 mld funtów w tym roku i przeznaczając 200 mln funtów na produkcję dronów, co czyni nas największym dostawcą dronów dla Ukrainy. Dziś idziemy jeszcze dalej. Z dumą ogłaszam, że Wielka Brytania i Łotwa będą współprowadzić międzynarodową koalicję na rzecz budowania kluczowych zdolności Ukrainy w zakresie dronów. Razem damy Ukrainie możliwości, których potrzebuje, aby się bronić i wygrać tę wojnę oraz zapewnić, że (Władimirowi) Putinowi nie uda się zrealizować jego nielegalnych i barbarzyńskich ambicji - oświadczył Grant Shapps.