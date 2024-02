"Skazany Nawalny poczuł się źle po spacerze, niemal natychmiast tracąc przytomność. Pracownicy medyczni instytucji natychmiast przybyli na miejsce, wezwano zespół pogotowia ratunkowego" - tak brzmiała treść komunikatu wydanego przez Zakład Karny nr 3 w rosyjskim Okręgu Autonomicznym Jamalsko-Nienieckim.

Aktywista miał poczuć się źle ok. godz. 13 a o godz. 14.17 zmarł, mimo prób reanimacji. Aleksiej Nawalny to najważniejsza postać rosyjskiej opozycji i wróg numer jeden Władimira Putina. Miał 47 lat. 14 lutego rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmysz informowała, że więzień polityczny po raz 27. został umieszczony w karcerze.

W styczniu minęły trzy lata odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności.

25 grudnia 2023 roku współpracownicy Nawalnego ogłosili, że opozycjonista został przewieziony do kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Wcześniej Nawalny był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy.

Julia i Aleksiej Nawalny byli małżeństwem przez ponad 20 lat. Jak się poznali?

W walce z rosyjskimi władzami wspierała go Julia Nawalna. Małżeństwem byli przez ponad 20 lat. To ona wiele razy występowała w imieniu męża. Urodziła się w Moskwie w 1976 roku. Ukończyła studia na stołecznym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Gieorgija Plechanowa. W wywiadach mówiła, że na co dzień jest gospodynią domową, ale pomagała też teściom w prowadzeniu biznesu wikliniarskiego.

Z mężem poznała się latem 1998 roku. Dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Podobnie, jak Nawalny, Julia należała do partii "Jabłoko". Gdy w sierpniu 2020 roku mieli obchodzić 20-lecie małżeństwa, Aleksiej tuż przed rocznicą trafił do szpitala po silnym zatruciu. To ona wypowiadała się wówczas o jego stanie zdrowia.

Julia i Aleksiej Nawalni mają dwójkę dzieci. Daria skończy niebawem 23 lata, a Zahacr 15. W mediach nie ma zbyt wielu informacji na ich temat. Jedyne co wiadomo to, że Daria studiowała na uczelni Stanforda.