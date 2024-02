"Złożyliśmy najgłębsze kondolencje UE Julii Nawalnej. Władimir Putin i jego reżim zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego. Jak powiedziała Julia: Putin to nie Rosja; Rosja to nie Putin. Będziemy nadal wspierać rosyjskie społeczeństwo obywatelskie i niezależne media" - napisał na platformie X Borrell, zamieszczając zdjęcie i krótkie nagranie z poniedziałkowego spotkania szefów dyplomacji państw UE w Brukseli, w którym wzięła udział Nawalna.

Rosyjskie służby więzienne zakomunikowały w piątek, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na Dalekiej Północy.

Opozycjonista był więziony przez władze rosyjskie od stycznia 2021 roku.