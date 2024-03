Iris Apfel miała niepowtarzalny styl. Jej niezłomna determinacja uczyniły ją ikoną, która zasłynęła dopiero po ukończeniu 80 lat.

Urodzona 29 sierpnia 1921 r. w Nowym Jorku Iris Apfel była znaną projektantką, influencerką i jedną z najbardziej wyrazistych postaci w branży mody. Przyszła na świat w rodzinie rosyjskich Żydów, którzy osiedlili się w Ameryce. Studiowała historię sztuki na uniwersytecie w Nowym Jorku, a także projektowanie na uniwersytecie w Wisconsin. Od wczesnej młodości fascynowała ją moda. Zaczęła kupować własne ubrania w wieku 12 lat, a jej zamiłowanie do kreatywności zaszczepiła babcia.

Matka Iris była właścicielką butiku z ubraniami, a dziadek zawodowym krawcem. Ona sama natomiast wraz z mężem Carlem Apfelem założyli firmę tekstylną Old World Weavers. Zajmowali się projektowaniem wnętrz i tkanin, a ich przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem.

Wśród projektów, jakimi mogli się pochwalić Apfelowie, były nawet aranżacje Białego Domu.

Jak została ikoną mody?

W 2005 r. kurator The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku Harold Koda poprosił Iris o pomoc w znalezieniu eksponatów na wystawę. Te, które zamówił wcześniej, ugrzęzły w porcie. Mało znana wówczas bywalczyni nowojorskich salonów zdecydowała się pożyczyć na wystawę swoją biżuterię oraz ubrania. Był to strzał w dziesiątkę. 84-letnia ekscentryczka w okularach została okrzyknięta ikoną stylu, a wystawa "Rara Avis: Zuchwała Iris Apfel" była pierwszą ekspozycją w Met, którą poświęcono żyjącej kobiecie niebędącej projektantką.

Iris Apfel ma na swoim koncie współprace z wieloma firmami, w tym z Kate Spade, MAC Cosmetics, Alexis Bittar. Zaprojektowała też jedną z kolekcji dla marki H&M.