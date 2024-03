Wypowiedzenie porozumienia ze skutkiem natychmiastowym zostało podjęte "z uwzględnieniem aspiracji i interesów narodu" nigerskiego – oświadczył rzecznik armii Amadou Abdramane.

"Głęboko nieuczciwa" umowa

Rzecznik ocenił, że porozumienie z 2012 roku było "głęboko nieuczciwe", zostało Nigrowi narzucone i stanowiło pogwałcenie "konstytucyjnych i demokratycznych zasad" suwerenności tego kraju.

Reklama

Reklama

Niger należał w przeszłości do kluczowych partnerów USA w regionie Sahelu, ale stosunki między tymi państwami pogorszyły się w lipcu ubiegłego roku, po dojściu do władzy w Nigrze junty wojskowej. Stany Zjednoczone uznały to za zamach stanu.

Wycofywanie się Amerykanów

Od tego czasu Amerykanie wycofali z Nigru znaczną część swojego kontyngentu wojskowego, liczącego 1100 żołnierzy. W liście do Kongresu z grudnia 2023 roku prezydent Joe Biden informował, że w Nigrze pozostawało wówczas 648 żołnierzy amerykańskich.

Wysocy rangą przedstawiciele Pentagonu uważają, że obecność w Nigrze ma kluczowe znaczenie dla powstrzymywania terroryzmu w regionie.

Całkowite wycofanie się Francji

Pod koniec grudnia 2023 roku Niger opuścili też ostatni żołnierze francuscy - po 10 latach prób przeciwdziałania przez Francję dżihadystom w Sahelu, gdzie Niger był wcześniej jednym z ostatnich sojuszników Paryża.

26 lipca 2023 roku nigerskie wojsko obaliło demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma. Był on jednym z ostatnich prozachodnio nastawionych przywódców w Afryce Subsaharyjskiej. Dwa dni później generał Abdourahamane Tchiani, dowodzący od 2011 roku Gwardią Prezydencką, ogłosił się nową głową państwa.