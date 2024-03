Generał Szojgu przybył do kwatery dowództwa Floty z uwagi na ostatnie sukcesy Ukraińców, którzy coraz częściej przepuszczają udane ataki dronów na rosyjskie cele.

Nacisk na codzienne ćwiczenia

Szef rosyjskiego MON został w kwaterze poinformowany o ukraińskich operacjach i przedyskutował działania rosyjskiej marynarki wojennej w regionie. Następnie ogłosił nowe środki mające zmniejszyć zagrożenie dla okrętów Floty Czarnomorskiej ze strony ukraińskich dronów powietrznych i nawodnych.

Jak wyjaśniono, nacisk został położony na prowadzenie codziennych ćwiczeń w celu zwiększenia gotowości załóg okrętów do szybkiego odpierania ataków dronów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Nowe nakazy ministra Szojgu

Szojgu nakazał także zainstalowanie dodatkowej broni dużego kalibru na niewymienionych z nazwy okrętach, aby wzmocnić ich obronę.

"Rosyjska marynarka wojenna najprawdopodobniej uciekała się do ograniczenia działań do wschodniej części Morza Czarnego w miarę jak jej straty rosną, a postrzeganie zagrożeń wzrasta. Ponieważ Ukraina nadal szuka możliwości uderzeń z daleka, skłoniło to rosyjskie ministerstwo obrony do zwiększenia starań w celu zachowania floty na Morzu Czarnym" - ocenia brytyjski wywiad.