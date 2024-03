45-letni Varadkar był premierem Irlandii od czerwca 2017 roku do czerwca 2020 roku, a w grudniu 2022 roku wrócił na to stanowisko. Obejmując je po raz pierwszy w wieku 38 lat, został najmłodszym szefem rządu w historii kraju, a także pierwszą osobą o orientacji homoseksualnej i pierwszą mającą imigranckie korzenie.

W emocjonalnym oświadczeniu wygłoszonym przed budynkiem rządu w Dublinie, Varadkar powiedział, że rezygnuje z powodów "zarówno osobistych, jak i politycznych". Jak wyjaśnił, uważa, że nowy lider "będzie w lepszej pozycji niż ja", aby zdobyć mandaty dla Fine Gael w następnych wyborach powszechnych.

"Po siedmiu latach sprawowania urzędu nie czuję już, że jestem najlepszą osobą do pełnienia tego stanowiska. (...) Na poziomie osobistym bycie taoiseachem (premierem) było satysfakcjonujące. Jednak politycy są ludźmi i mamy swoje ograniczenia. Dajemy z siebie wszystko, dopóki nie możemy więcej. A potem musimy iść dalej" - powiedział. W przeszłości Varadkar zapowiadał, że odejdzie z polityki przed ukończeniem 50 lat.

Wymieniając swoje dokonania, powiedział, że "poprowadził Irlandię od bezrobocia do pełnego zatrudnienia, od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej, od oszczędności do dobrobytu". Wskazał też zmiany społeczne, które zaszły w ostatnich latach w Irlandii. Powiedział, że jest "dumny z tego, że uczyniliśmy ten kraj miejscem większej równości i bardziej nowoczesnym, jeśli chodzi o prawa dzieci, społeczności LGBT, równość kobiet i ich autonomię cielesną".

W okresie sprawowania przez niego funkcji premiera w Irlandii odbyły się referenda w sprawie zmian w konstytucji, które zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci i aborcję.

Wśród swoich osiągnięć Varadkar wymienił też pracę nad poprawą przystępności cenowej opieki nad dziećmi oraz zwiększenie wydatków rządowych na sztukę i kulturę, rozwój międzynarodowy i infrastrukturę publiczną. Przyznał również, że "są obszary, w których odnieśliśmy znacznie mniejszy sukces", dodając: "Mam nadzieję, że wybaczycie mi, jeśli pozostawię innym wskazanie ich w takim dniu".

Varadkar stoi na czele koalicyjnego rządu, który Fine Gael tworzy z Fianna Fail i Partią Zielonych. Ustąpienie premiera nie oznacza konieczności rozpisania nowych wyborów. Muszą się one odbyć najpóźniej w marcu przyszłego roku. W sondażach wyraźnie prowadzi opozycyjna partia Sinn Fein.