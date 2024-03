Na praskim cmentarzu na Olszanach Vystrczil razem z Cichanouską oddali hołd pamięci dwóch białoruskich prezydentów na uchodźstwie, PiotraKreczuskiego i jego następcy Wasila Zacharki, którzy urzędowali w stolicy Czechosłowacji w pierwszej połowie ubiegłego wieku

Jestem przekonany, że dziś to Praga, Republika Czeska, powinna zapewnić białoruskiemu rządowi na uchodźstwie przestrzeń do pracy na rzecz wolnej Białorusi - powiedział przewodniczący Senatu. Jego zdaniem obowiązkiem wolnych krajów jest pomoc w powrocie wolności i demokracji do krajów, w których ludzie za nimi tęsknią, ale nie mogą o tym głośno mówić.

Biuro Sił Demokratycznych Białorusi

Cichanouska wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Janem Lipavskym otworzyła Biuro Sił Demokratycznych Białorusi w Pradze. Szef czeskiej dyplomacji powiedział, że będzie ono pomostem między białoruskim, czeskim i europejskim społeczeństwem obywatelskim i przyczyni się do wspierania białoruskich sił demokratycznych, niezależnych mediów. Będzie też pomagać więźniom politycznym.

Na spotkaniu z prezydentem Petrem Pavlem rozmawiano o sytuacji na Białorusi, która odgrywa znaczącą rolę w agresji Rosji na Ukrainę. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, omawiano warunki funkcjonowania białoruskiej opozycji. Prezydent interesował się również losem więźniów politycznych.