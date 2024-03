"W ramach sprawdzenia gotowości bojowej głównodowodzący podjął decyzję o sprawdzeniu realizacji zadań w rejonie rozmieszczenia batalionu czołgów na kierunku taktycznym Oszmiany" - podano w komunikacie.

Porażający rozkaz Łukaszenki

Łukaszenka, który jest bliskim sojusznikiem prezydenta Rosji, Władimira Putina, podkreślił, że "każde naruszenie granicy państwowej to powód by strzelać, by zabić". Dyktator dodał, że "nikt nie będzie się z nikim patyczkować".

Powiem publicznie: każda prowokacja musi zostać powstrzymana środkami wojskowymi - powiedział Łukaszenka.

Reklama

Napięcie Białorusi z Litwą

Reklama

Litwa, członek Unii Europejskiej i NATO, która zaoferowała wsparcie białoruskiej opozycji, w ostatnich latach gwałtownie pogorszyła swoje stosunki z Mińskiem. Napięcie na granicy między Białorusią a Litwą zwiększyło się w ostatnim czasie.

Litwa zdecydowała o zamknięciu dwóch przejść granicznych z Białorusią od 1 marca 2024 roku. Białoruś przerzuciła wojsko na granicę z Litwą. Grupa monitorująca białoruskie wojsko "Biełaruski Hajun" twierdzi, że przerzucono tam jednostki 19 brygady zmechanizowanej. Na Białorusi dodatkowo ogłoszono kontrolę gotowości bojowej.